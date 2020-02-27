На юге и востоке Украины опять ожидается штормовой ветер

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Четверг, 27 февраля 2020, 08:49

27 февраля в южной и восточной частях Украины по прогнозу – порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый), а в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (III уровень).

Источник: Украинский гидрометцентр, Укринформ

Детали: В южных и северных областях в четверг ожидается небольшой дождь, температура днем ​​4-9° тепла.

Днем в Украине, кроме юго-востока, небольшой дождь.

Ветер юго-западный с переходом на Правобережье на северо-западный 5-10 м/с, в южной и восточной частях порывы 15-20 м/с.

Температура днем ​​4-9° тепла, в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму 10-15° тепла.

 

В Карпатах днем ​​небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, температура в течение суток 0-5° мороза.

В Киеве и области 27 февраля небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Дневная температура в столице 5-7° тепла, по области днем ​​4-9° тепла

Темы: погода


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