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Головний інженер КП в Івано-Франківську збував будматеріали за хабарі

Четвер, 27 лютого 2020, 08:18
Головний інженер КП в Івано-Франківську збував будматеріали за хабарі

Служба безпеки України підозрює в отриманні хабаря у розмірі майже 120 тисяч гривень головного інженера одного з комунальних підприємств Івано-Франківська.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: За версією слідства, посадовець вимагав гроші у місцевого жителя за продаж будівельних матеріалів, що перебували на балансі підприємства.

Реалізація "товару" планувалась головним інженером із порушенням передбаченої законом процедури.

Правоохоронці затримали посадовця на території підприємства після отримання 118 тисяч гривень - всієї суми неправомірної вигоди.

 

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення чиновнику про підозру.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Операція з викриття проводилася спільно з міським відділом поліції ГУ Нацполіції області під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківська.

Теми: хабарСБУІвано-Франківськ
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