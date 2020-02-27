Главный инженер КП в Ивано-Франковске сбывал стройматериалы за взятки
Служба безопасности Украины подозревает в получении взятки в размере почти 120 тысяч гривен главного инженера одного из коммунальных предприятий Ивано-Франковска.
Источник: Служба безопасности Украины
Детали: По версии следствия, чиновник требовал деньги у местного жителя за продажу строительных материалов, находящихся на балансе предприятия.
Реализация "товара" планировалась главным инженером с нарушением предусмотренной законом процедуры.
Правоохранители задержали чиновника на территории предприятия после получения 118 тысяч гривен – всей суммы неправомерной выгоды.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении чиновнику о подозрении.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Операция по разоблачению проводилась совместно с городским отделом полиции ГУ Нацполиции области под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковска.