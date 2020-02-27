Главный инженер КП в Ивано-Франковске сбывал стройматериалы за взятки

Служба безопасности Украины подозревает в получении взятки в размере почти 120 тысяч гривен главного инженера одного из коммунальных предприятий Ивано-Франковска.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: По версии следствия, чиновник требовал деньги у местного жителя за продажу строительных материалов, находящихся на балансе предприятия.

Реализация "товара" планировалась главным инженером с нарушением предусмотренной законом процедуры.

Правоохранители задержали чиновника на территории предприятия после получения 118 тысяч гривен – всей суммы неправомерной выгоды.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении чиновнику о подозрении.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Операция по разоблачению проводилась совместно с городским отделом полиции ГУ Нацполиции области под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковска.