Фірма сина Луценка фігурує у справі ДБР про контрабанду лісу – ЗМІ

Державне бюро розслідувань підозрює посадовців Житомирської митниці у змові з співробітниками Держлісагенства та низкою приватних фірм для налагодження схеми з розкрадання лісу на Житомирщині та його експорту.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на ухвалу Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, куди слідчий звернувся з клопотанням в рамках кримінального провадження

Деталі: У клопотанні ДБР фігурує 11 приватних підприємств, які скуповували лісоматеріали та деревне вугілля у ФОП.

Ці матеріали були отримані шляхом незаконних рубок або їх продавали лісгоспи під виглядом сировини, щоб уникнути аукціонів, які передбачені для кругляка.

Далі фірми вносили в документи сфальсифіковані дані про походження лісу та пиломатеріалів і відправляли ці документи в Житомирське облуправління лісомисливського господарства для отримання сертифікатів, які є основним документом для експорту.

Слідство вважає, що ці сертифікати посадовці видавали на підставі підроблених документів і за гроші. Крім того, з корисливих мотивів посадовці Житомирської митниці ДФС не проводили належного контролю при митному оформлені товарів.

Згідно з ухвалами суду, в останній місяць слідчі ДБР отримали доступ до документів Київської митниці Держмитслужби та Житомирського обласного УЛМГ. Начальник цього управління Андрій Курінський у вересні 2019 року був звільнений за угодою сторін.

ДБР встановила, що до згаданої схеми можуть бути причетні ПП "Тімбертрейд", ТОВ "Грінвол", ТОВ "СІД форест", ПП "Євросантехсервіс", ТОВ "БДК Сервіс", ТОВ "Ель меліна", ТзОВ "Адманс", ТОВ "Євро пак трейд", ТОВ "Вуд експорт юа", ТОВ "Вордтрейдюа" та ТОВ "Нор тун".

Засновником фірми "Нор тун" є інша компанія "Грин Вей", що належить сину екс-генпрокурора Юрія Луценка Олександру. Його партнером по цій фірмі є Віталій Морозюк, який був директором ТОВ "Бел Фам", що належить знову ж Луценку-молодшому.

За даними "Наших грошей", в 2018 році "Нор тун" експортувала пиломатеріалів майже на $18,5 мільйона. Найчастіше покупцями були Південна Корея та Малайзія.

Олександр Луценко до початку 2019 року був співвласником ТОВ "Грандвуд груп", яке серед видів діяльності має лісозаготівлю та оптову торгівлю деревиною. Ця ж фірма є власником ТОВ "Веар", яке володіє лісопилкою в Рокитному Рівненської області.

Засновниками "Грандвуд груп" залишилися колишні партнери Луценка-молодшого: Юрій Соколов, Андрій Горбатюк та Олександр Наумик, відомий як юрист власника мережі супермаркетів АТБ Геннадія Буткевича. В 2017 році Ірина Луценко декларувала продаж рухомого майна Наумику за 1,89 млн грн.

Держлісагенством в останні роки керував Володимир Бондар (уряд звільнив його у вересні 2019 року, – ред.), який, за даними "Наших грошей", був у близьких дружніх стосунках з ексгенпрокурором Юрієм Луценком.