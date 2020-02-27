Фирма сына Луценко фигурирует в деле ГБР о контрабанде леса – СМИ

Государственное бюро расследований подозревает должностных лиц Житомирской таможни в сговоре с сотрудниками Гослесагентства и рядом частных фирм для налаживания схемы по хищению леса в Житомирской области и его экспорта.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на постановление Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области, куда следователь обратился с ходатайством в рамках уголовного производства

Детали: В ходатайстве ГБР фигурирует 11 частных предприятий, которые скупали лесоматериалы и древесный уголь у ФЛП.

Эти материалы были получены путем незаконных рубок или их продавали лесхозы под видом сырья, чтобы избежать аукционов, предусмотренных для кругляка.

Далее фирмы вносили в документы сфальсифицированные данные о происхождении леса и пиломатериалов и отправляли эти документы в Житомирское облуправление лесоохотничьего хозяйства для получения сертификатов, которые являются основным документом для экспорта.

Следствие считает, что эти сертификаты чиновники выдавали на основании поддельных документов и за деньги. Кроме того, из корыстных побуждений должностные лица Житомирской таможни ГФС не проводили должного контроля при таможенном оформлении товаров.

Согласно постановлениям суда, в последний месяц следователи ГБР получили доступ к документам Киевской таможни Гостаможслужбы и Житомирского областного УЛОХ. Начальник этого управления Андрей Куринский в сентябре 2019 года был уволен по соглашению сторон.

ГБР установила, что к упомянутой схеме могут быть причастны ООО "Тимбертрейд", ООО "Гринвол", ООО "СИД Форест", ООО "Евросантехсервис", ООО "БДК Сервис", ООО "Эль Мелина", ООО "Адманс", ООО "Евро пак трейд ", ООО "Вуд экспорт юа", ООО "Вордтрейдюа" и ООО "Нор тун".

Основателем фирмы "Нор тун" является другая компания "Грин Вэй", принадлежащая сыну экс-генпрокурора Юрия Луценко Александру. Его партнером по этой фирме является Виталий Морозюк, который был директором ООО "Бел Фам", принадлежащей опять же Луценко-младшему.

По данным "Наших грошей", в 2018 году "Нор тун" экспортировала пиломатериалов почти на $ 18,5 миллиона. Чаще всего покупателями были Южная Корея и Малайзия.

Александр Луценко к началу 2019 был совладельцем ООО "Грандвуд групп", которое среди видов деятельности имеет лесозаготовку и оптовую торговлю древесиной. Эта же фирма является владельцем ООО "Веар", которое владеет лесопилкой в ​​Ракитном Ровенской области.

Учредителями "Грандвуд групп" остались прежние партнеры Луценко-младшего: Юрий Соколов, Андрей Горбатюк и Александр Наумик, известный как юрист владельца сети супермаркетов АТБ Геннадия Буткевича. В 2017 году Ирина Луценко декларировала продажа движимого имущества Наумику за 1,89 миллиона грн.

Гослесагентством в последние годы руководил Владимир Бондарь (правительство уволило его в сентябре 2019 года, – ред.), который, по данным "Наших грошей", был в близких дружеских отношениях с экс-генпрокурором Юрием Луценко.