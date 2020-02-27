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МЗС підтвердило зараження українки коронавірусом в Італії

Четвер, 27 лютого 2020, 09:41
МЗС підтвердило зараження українки коронавірусом в Італії

МЗС України підтвердили інформацію про виявлення нового коронавірусу у 26-річної українки, яка працює в Італії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав директор Департаменту консульської служби Сергій Погорельцев у коментарі "Укрінформу".

"У Неаполі підтверджено два випадки зараження коронавірусом, один з них - у 26-річної українки, яка працює на півночі в Кремони і їздила на південь провідати батьків у Чіленто/Салерно. Позитивний результат на коронавірус має бути остаточно підтверджений клінікою "Спаланцані" в Римі", - сказав Погорельцев.

Він додав, що хвора українка перебуває в інфекційному відділені лікарні "Котуньо" в Неаполі, її стан не критичний. Родичів, яких вона провідувала, помістили на карантин.

Погорельцев також повідомив, що Генконсульство України в Неаполі підтримує контакт з місцевим штабом.

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Теми: коронавірусІталія
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