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МИД подтвердил заражение украинки коронавирусом в Италии

Четверг, 27 февраля 2020, 09:41
МИД подтвердил заражение украинки коронавирусом в Италии

МИД Украины подтвердили информацию об обнаружении нового коронавируса у 26-летней украинском, которая работает в Италии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил директор Департамента консульской службы Сергей Погорельцев в комментарии "Укринформу".

"В Неаполе подтверждены два случая заражения коронавирусом, один из них - у 26-летней украинки, которая работает на севере в Кремоне и ездила на юг навестить родителей в Чиленто/Салерно. Положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой  "Спалланцани"" в Риме", – сказал Погорельцев.

Он добавил, что украинка находится в инфекционном отделении больницы "Котуньо" в Неаполе, ее состояние не критическое. Родственников, которых она навещала, поместили на карантин.

Погорельцев также сообщил, что генконсульство Украины в Неаполе поддерживает контакт с местным штабом.

Темы: коронавирусИталия
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