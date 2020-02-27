Синоптик про погоду: казна що, але жвава весна близько

У четвер, 28 лютого, через циклон Лівобережжя України накриють дощі та мокрий сніг, опади будуть супроводжуватися сильним вітром.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Дослівно: "Найближчої ночі циклон розташується над Лівобережною Україною і тому дощі та мокрий сніг очікуються у центральних областях (окрім Вінниччини), у південній частині та на Сході. Опади супроводжуватимуться сильним вітром.

Вдень циклон залишить нашу територію, опади потягнуться за ним на північний схід, лише незначна волога ще втримається у східних областях та торкнеться Сумщини.

Проте сильний вітер вдень втримається.

На решті території України переважатиме суха погода, навіть із сонечком".

Деталі: За словами Діденко, під час ротації сезонів в атмосфері робиться казна-що, тому й вітер ганяє, і фронти з циклонами носяться, і температура повітря скаче, але це свідчить про те, що "юна жвава весна близько".

Температура повітря в Україні протягом дня 28-го лютого коливатиметься в межах +3+8 градусів, у західних областях буде холодніше, максимально лише 0+4 градуси.

У Києві у четвер очікується суха і навіть сонячна погода. Вітер західного напрямку, помірний.

Температура повітря найближчої ночі 0-2 градуси морозу, 28 лютого вдень у столиці близько +5 градусів.

Синоптик пише, що у п'ятницю із південного заходу підійде чергова порція опадів і на Заході України очікується мокрий сніг, у Карпатах може бути сильніший.

За словами Діденко, початок весни буде вітряним.