Синоптик про погоду: казна що, але жвава весна близько

798 переглядів
Четвер, 27 лютого 2020, 12:00

У четвер, 28 лютого, через циклон Лівобережжя України накриють дощі та мокрий сніг, опади будуть супроводжуватися сильним вітром.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Дослівно: "Найближчої ночі циклон розташується над Лівобережною Україною і тому дощі та мокрий сніг очікуються у центральних областях (окрім Вінниччини), у південній частині та на Сході. Опади супроводжуватимуться сильним вітром.

Вдень циклон залишить нашу територію, опади потягнуться за ним на північний схід, лише незначна волога ще втримається у східних областях та торкнеться Сумщини.

Проте сильний вітер вдень втримається.

На решті території України переважатиме суха погода, навіть із сонечком".

 

Деталі: За словами Діденко, під час ротації сезонів в атмосфері робиться казна що, тому й вітер ганяє, і фронти з циклонами носяться, і температура повітря скаче, але це свідчить про те, що "юна жвава весна близько".

Температура повітря в Україні протягом дня 28-го лютого коливатиметься в межах +3+8 градусів, у західних областях буде холодніше, максимально лише 0+4 градуси.

У Києві у четвер очікується суха і навіть сонячна погода. Вітер західного напрямку, помірний.

Температура повітря найближчої ночі 0-2 градуси морозу, 28 лютого вдень у столиці близько +5 градусів.

Синоптик пише, що у п'ятницю із південного заходу підійде чергова порція опадів і на Заході України очікується мокрий сніг, у Карпатах може бути сильніший.

За словами Діденко, початок весни буде вітряним.

 

Українська правда
Теми: погода Україна


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На півдні й сході України знову очікується штормовий вітер 27 лютого 2020, 08:49
В Україну знову йдуть дощі і мокрий сніг 26 лютого 2020, 12:34
Негода на півдні України: на жінку впав карниз, вона у комі 25 лютого 2020, 19:23
Усі новини
Головні новини
МЗС підтвердило зараження українки коронавірусом в Італії
Новий коронавірус можуть переносити домашні тварини – ВООЗ
Фірма сина Луценка фігурує у справі ДБР про контрабанду лісу – ЗМІ
В українки в Італії діагностували коронавірус Covid-19 – ЗМІ
Усі новини
Досвід

Як скролити соцмережі з користю

Культура

Як українці святкували останній тиждень перед великим постом

посміхніться!

8 смішних фото, які зрозуміють лише батьки