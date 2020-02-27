Синоптик о погоде: невесть что, но оживленная весна близко

В четверг, 28 февраля, из-за циклона Левобережья Украины накроют дожди и мокрый снег, осадки будут сопровождаться сильным ветром.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Дословно: "Ближайшей ночью циклон расположится над Левобережной Украиной и так дожди и мокрый снег ожидаются в центральных областях (кроме Винницкой), в южной части и на Востоке. Осадки будут сопровождаться сильным ветром.

Днем циклон покинет нашу территорию, осадки потянутся за ним на северо-восток, лишь незначительная влага еще удержится в восточных областях и коснется Сумщины.

Однако сильный ветер днем ​​удержится.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, даже с солнышком".

Детали: По словам Диденко, во время ротации сезонов в атмосфере делается невесть что: и ветер гоняет, и фронты с циклонами носятся, и температура воздуха скачет, но это свидетельствует о том, что "юная бойкая весна близко".

Температура воздуха в Украине на протяжении дня 28-го февраля будет колебаться в пределах +3+8 градусов, в западных областях будет холоднее, максимально только 0+4 градуса.

В Киеве в четверг ожидается сухая и даже солнечная погода. Ветер западного направления, умеренный.

Температура воздуха ближайшей ночью 0-2 градуса мороза, 28 февраля днем ​​в столице около +5 градусов.

Синоптик пишет, что в пятницу с юго-запада подойдет очередная порция осадков и на Западе Украины ожидается мокрый снег, в Карпатах может сильный.

По словам Диденко, начало весны будет ветреным.