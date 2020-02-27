З кас метро в Києві прибрали банківські термінали, скоро зникнуть і зелені картки

Протягом лютого з кас метрополітену в Києві прибрали банківські термінали через поступове виведення з обігу зеленої картки та запровадження єдиного електронного квитка.

Джерело: речниця підземки Наталка Макогон у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Як ви знаєте, завершується перехід на систему е-квитка (єдина автоматизована система оплати проїзду –ред.). Виводиться з обігу зелена картка і обладнання, яке її обслуговувало, також відключається".

Деталі: Паралельно підключаються сині автомати для поповнення і придбання е-квитка, де так само працюватиме банківська функція. Синю картку можна також поповнити в "кабінеті киянина" онлайн.

Макогон пояснила, що столичний метрополітен прагне максимально автоматизувати систему оплати проїзду, як за кордоном.

Для разової поїздки можна буде використати qr-квиток або на жовтому турнікеті сплатити банківською карткою чи мобільним додатком.

Жетони не продаватимуться в метро з 1 квітня 2020 року. Зелена картка також поступово виводиться з обігу.

Пряма мова: "Зелена картка з 1 квітня не продається і не поповнюється. Використати ті поїздки, які пасажири запишуть до цієї дати, можна буде протягом року".

Що передувало: Банківські термінали встановили у касах київського метрополітену восени 2018 року.

Знати більше: Подкаст "Кляті питання": Все про електронний квиток

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