З кас метро в Києві прибрали банківські термінали, скоро зникнуть і зелені картки

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Четвер, 27 лютого 2020, 12:26

Протягом лютого з кас метрополітену в Києві прибрали банківські термінали через поступове виведення з обігу зеленої картки та запровадження єдиного електронного квитка.

Джерело: речниця підземки Наталка Макогон у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Як ви знаєте, завершується перехід на систему е-квитка (єдина автоматизована система оплати проїзду –ред.). Виводиться з обігу зелена картка і обладнання, яке її обслуговувало, також відключається".

Деталі: Паралельно підключаються сині автомати для поповнення і придбання е-квитка, де так само працюватиме банківська функція. Синю картку можна також поповнити в "кабінеті киянина" онлайн.

Макогон пояснила, що столичний метрополітен прагне максимально автоматизувати систему оплати проїзду, як за кордоном.

Для разової поїздки можна буде використати qr-квиток або на жовтому турнікеті сплатити банківською карткою чи мобільним додатком.

Жетони не продаватимуться в метро з 1 квітня 2020 року. Зелена картка також поступово виводиться з обігу.

Пряма мова: "Зелена картка з 1 квітня не продається і не поповнюється. Використати ті поїздки, які пасажири запишуть до цієї дати, можна буде протягом року".

Що передувало: Банківські термінали встановили у касах київського метрополітену восени 2018 року.

Знати більше: Подкаст "Кляті питання": Все про електронний квиток

Передісторія:

  • Київська адміністрація з 1 квітня планує змінити систему проїзних і ввести нові види квитків.
  • КП "Київський метрополітен" закликає пасажирів використати усі жетони до 31 березня, оскільки з 1 квітня разовий прохід у метро буде за qr-квитками.
  • Київська влада планувала, що система єдиного електронного квитка запрацює з 1 листопада 2019 року.
  • Однак через збої в роботі е-квитка повноцінний запуск єдиної автоматизованої системи оплати проїзду у громадському транспорті Києва перенесли на 31 березня 2020 року.

Євген Кізілов, Валентина Романенко, УП
Теми: метро


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