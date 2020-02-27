Из касс метро в Киеве убрали банковские терминалы, скоро исчезнут и зеленые карточки
В течение февраля из касс метрополитена в Киеве убрали банковские терминалы из-за постепенного вывода из обращения зеленой карты и введения единого электронного билета.
Источник: пресс-секретарь подземки Наталья Макогон в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Как вы знаете, завершается переход на систему электронного билета (единая автоматизированная система оплаты проезда -ред.). Выводится из обращения зеленая карта и оборудование, которое ее обслуживало, также отключается".
Детали: Параллельно подключаются синие автоматы для пополнения и приобретения е-билета, где так же будет работать банковская функция. Синюю карточку можно пополнить и в "кабинете киевлянина" онлайн.
Макогон пояснила, что столичный метрополитен стремится максимально автоматизировать систему оплаты проезда, как за рубежом.
Для разовой поездки можно будет использовать qr-билет или на желтом турникете оплатить банковской карточкой или мобильным приложением.
Жетоны не будут продаваться в метро с 1 апреля 2020 года. Зеленая карта также постепенно выводится из обращения.
Прямая речь: "Зеленая карта с 1 апреля не продается и не пополняется. Использовать те поездки, которые пассажиры запишут до этой даты, можно будет в течение года".
Что предшествовало: Банковские терминалы установили в кассах киевского метрополитена осенью 2018 года.
Знать больше: Подкаст "Проклятые вопросы": Все об электронном билете
Предыстория:
- Киевская администрация с 1 апреля планирует изменить систему проездных и ввести новые виды билетов.
- КП "Киевский метрополитен" призывает пассажиров использовать все жетоны до 31 марта, поскольку с 1 апреля разовый проход в метро будет по qr-билетами.
- Киевская власть планировала, что система единого электронного билета заработает с 1 ноября 2019 года.
- Однако из-за сбоев в работе электронной билета полноценный запуск единой автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте Киева перенесли на 31 марта 2020 года.