Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна увійшла в топ-3 країн з постачання м’яса птиці до ЄС

Четвер, 27 лютого 2020, 11:15

Україна у 2019 році увійшла в трійку провідних експортерів м’яса птиці до країн Європейського Союзу. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Єврокомісії.

За минулий рік було Україна експортувала в ЄС 134 262 тонн м’яса птиці. Це на 8,6% більше ніж у 2018 році.

Україну випередили тільки Бразилія та Таїланд, які протягом 2019 року експортували 313,6 і 308,6 тисячі тонн м’яса птиці відповідно. 

 

Україна також стала третім за обсягом напрямком для експорту м’яса птиці з країн ЄС. У 2019 році європейські виробники експортували 178 619 тонн м’яса птиці до України, що на 0,3% більше, ніж роком раніше.

Більше м’ясної продукції з ЄС було відправлено тільки до Гани та Філіппін. 

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаЄСторгівляекспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Україна
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Більшість німців підтримують вступ України до НАТО – опитування
Байден: Зараз Україна не готова до членства в НАТО
Останні новини
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
Усі новини...
Реклама: