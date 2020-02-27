Україна увійшла в топ-3 країн з постачання м’яса птиці до ЄС

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Четвер, 27 лютого 2020, 12:15

Україна у 2019 році увійшла в трійку провідних експортерів м’яса птиці до країн Європейського Союзу. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Єврокомісії.

За минулий рік було Україна експортувала в ЄС 134 262 тонн м’яса птиці. Це на 8,6% більше ніж у 2018 році.

Україну випередили тільки Бразилія та Таїланд, які протягом 2019 року експортували 313,6 і 308,6 тисячі тонн м’яса птиці відповідно. 

 

Україна також стала третім за обсягом напрямком для експорту м’яса птиці з країн ЄС. У 2019 році європейські виробники експортували 178 619 тонн м’яса птиці до України, що на 0,3% більше, ніж роком раніше.

Більше м’ясної продукції з ЄС було відправлено тільки до Гани та Філіппін. 

Теми: Україна ЄС торгівля експорт


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