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Украина вошла в топ-3 стран по поставкам мяса птицы в ЕС

Четверг, 27 февраля 2020, 11:15

Украина в 2019 году вошла в тройку ведущих экспортеров мяса птицы в страны Европейского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Европейскую комиссию.

За прошлый год было Украина экспортировала в ЕС 134 262 тонн мяса птицы. Это на 8,6% больше, чем в 2018 году.

Украину опередили только Бразилия и Таиланд, которые в течение 2019 экспортировали 313,6 и 308,6 тысячи тонн мяса птицы соответственно.

 

Украина также стала третьим по объему направлением для экспорта мяса птицы из стран ЕС. В 2019 году европейские производители экспортировали 178 619 тонн мяса птицы в Украину, что на 0,3% больше, чем годом ранее.

Более мясной продукции из ЕС было отправлено только в Гану и Филиппин.

Темы: УкраинаЕСторговляэкспорт
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