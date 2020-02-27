На ринку "Барабашово" відбулися сутички з газом і світлошумовими гранатами

У Харкові біля торговельного центру "Барабашово" сталася бійка з використанням світлошумових гранат і газу через будівництво дороги.

Джерело: прессекретар ТЦ "Барабашово" Сергій Зайцев у коментарі "Інтерфакс-Україна", поліція Харківщини

Пряма мова Зайцева: "Група людей у камуфляжі з закритими обличчями забезпечує демонтаж арки. Вони використовують газ. З боку підприємців кілька постраждалих. Зараз (робітники) почали зрізати опору автогеном, хоча під нею багато людей стоїть. Поліція на місці, але не втручається".

Деталі: Поліція повідомляє, що для забезпечення публічного порядку та безпеки громадян на території торговельного центру знаходяться наряди правоохоронців, слідчо-оперативні групи, спецпризначенці, фахівці вибухотехнічного управління поліції.

За їхніми даними, на території ринку "Барабашово" відбулися сутички між приватними підприємцями та охоронцями торговельного центру. Невідомі особи застосували піротехніку та сльозогінний газ.