На ринку "Барабашово" відбулися сутички з газом і світлошумовими гранатами

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Четвер, 27 лютого 2020, 13:16

У Харкові біля торговельного центру "Барабашово" сталася бійка з використанням світлошумових гранат і газу через будівництво дороги.

Джерело: прессекретар ТЦ "Барабашово" Сергій Зайцев у коментарі "Інтерфакс-Україна", поліція Харківщини

Пряма мова Зайцева: "Група людей у камуфляжі з закритими обличчями забезпечує демонтаж арки. Вони використовують газ. З боку підприємців кілька постраждалих. Зараз (робітники) почали зрізати опору автогеном, хоча під нею багато людей стоїть. Поліція на місці, але не втручається".

 

Деталі: Поліція повідомляє, що для забезпечення публічного порядку та безпеки громадян на території торговельного центру знаходяться наряди правоохоронців, слідчо-оперативні групи, спецпризначенці, фахівці вибухотехнічного управління поліції.

За їхніми даними, на території ринку "Барабашово" відбулися сутички між приватними підприємцями та охоронцями торговельного центру. Невідомі особи застосували піротехніку та сльозогінний газ.

 

Теми: Харків поліція


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