Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На ринку "Барабашово" відбулися сутички з газом і світлошумовими гранатами

Четвер, 27 лютого 2020, 12:16
На ринку Барабашово відбулися сутички з газом і світлошумовими гранатами

У Харкові біля торговельного центру "Барабашово" сталася бійка з використанням світлошумових гранат і газу через будівництво дороги.

Джерело: прессекретар ТЦ "Барабашово" Сергій Зайцев у коментарі "Інтерфакс-Україна", поліція Харківщини

Пряма мова Зайцева: "Група людей у камуфляжі з закритими обличчями забезпечує демонтаж арки. Вони використовують газ. З боку підприємців кілька постраждалих. Зараз (робітники) почали зрізати опору автогеном, хоча під нею багато людей стоїть. Поліція на місці, але не втручається".

 

Деталі: Поліція повідомляє, що для забезпечення публічного порядку та безпеки громадян на території торговельного центру знаходяться наряди правоохоронців, слідчо-оперативні групи, спецпризначенці, фахівці вибухотехнічного управління поліції.

За їхніми даними, на території ринку "Барабашово" відбулися сутички між приватними підприємцями та охоронцями торговельного центру. Невідомі особи застосували піротехніку та сльозогінний газ.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Харків
У передмісті Харкова прогриміли вибухи – ЗМІ
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
Терехов звільнив відповідального за стан укриттів у Харкові
Останні новини
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
Усі новини...
Реклама: