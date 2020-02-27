На рынке "Барабашово" произошли столкновения с газом и светошумовыми гранатами

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Четверг, 27 февраля 2020, 13:16

В Харькове возле торгового центра "Барабашово" произошла драка с использованием светошумовых гранат и газа из-за строительства дороги.

Источник: пресс-секретар ТЦ "Барабашово" Сергей Зайцев в комментарии "Интерфакс-Украина", полиция Харьковщины

Прямая речь Зайцева: " Группа людей в камуфляже с закрытыми лицами обеспечивает демонтаж арки. Они используют газ. Со стороны предпринимателей несколько пострадавших. Сейчас (рабочие) начали срезать опору автогеном, хотя под ней масса людей стоит. Полиция на месте, но не вмешивается".

 

Детали: Полиция сообщает, что для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан на территории торгового центра находятся наряды милиции, следственно-оперативные группы, спецназовцы, специалисты взрывотехнического управления полиции.

По их данным, на территории рынка "Барабашово" произошли столкновения между частными предпринимателями и охранниками торгового центра. Неизвестные лица применили пиротехнику и слезоточивый газ.

 

Темы: Харьков полиция


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