Антикорупційний суд виніс вирок колишньому нардепу за брехню в декларації

1761 перегляд
Четвер, 27 лютого 2020, 13:27
Геннадій Бобов

Колишній нардеп групи "Відродження" Геннадій Бобов не вказав в декларації фінансові зобов'язання на 52 млн і майно. Він заплатить штраф в розмірі 51 тис гривень.

Джерело: LIGA.net з посиланням на прес-службу Вищого антикорупційного суду

Деталі: ВАКС визнав винним колишнього народного депутата Геннадія Бобова в недостовірному декларуванні.

Слідство встановило, що політик не вказав дані про фінансові зобов'язання в розмірі 52 млн гривень, дорогу нерухомість і приватне підприємство в його власності. Порушення зафіксовані в деклараціях за 2015-2018 роки та декларації 2019 року, яку він подавав перед тим, як залишити посаду нардепа.

Бобов визнав провину і пішов на угоду зі слідством. Його оштрафували на 51 тисячу гривень і заборонили обіймати держпосади або посади в органах місцевого самоврядування протягом року.

Для довідки: Геннадій Бобов був нардепом Верховної Ради VII і VIII скликань. Обирався по 196 округу в Черкаській області, був членом Партії регіонів. Вийшов з партії в 2014 році після розстрілів в центрі Києва. У Верховній Раді VIII скликання був членом депутатської грппи "Відродження"

Нагадаємо:

  • Декларування недостовірної інформації державними чиновниками підпадають під ст. 366-1 КК.

    Це порушення карається штрафом від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади.

Теми: Антикорупційний суд декларації


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Бернацька програла апеляцію: суд відмовився змінювати суму застави 21 лютого 2020, 19:03
Чому адвокатура боїться Антикорупційного суду? 19 лютого 2020, 15:00
Підозрюваний у хабарі голова Чернівецької облради вніс за себе заставу 18 лютого 2020, 20:11
Усі новини
Головні новини
"Голос" представив стратегію "холодної деокупації" Донбасу та Криму
ДБР відкрило справу про тиск Байдена на Шокіна – адвокат
МЗС підтвердило зараження українки коронавірусом в Італії
Новий коронавірус можуть переносити домашні тварини – ВООЗ
Усі новини
дослідження

Чверть українців відмовляються від лікування через брак коштів

безпека

Проломи череп: мережею шириться небезпечний челендж серед школярів

тест

Як вода впливає на наше тіло та життя?