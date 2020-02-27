Колишній нардеп групи "Відродження" Геннадій Бобов не вказав в декларації фінансові зобов'язання на 52 млн і майно. Він заплатить штраф в розмірі 51 тис гривень.

Джерело: пресслужба НАБУ, LIGA.net з посиланням на прес-службу Вищого антикорупційного суду

Деталі: Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між колишнім нардепом Бобовим і прокурором САП.

Бобов визнав себе винним у поданні недостовірних відомостей в деклараціях за 2015-2018 роки та декларації 2019 року, яку він подавав перед тим, як залишити посаду нардепа.

Політик не вказав дані про фінансові зобов'язання в розмірі 52 млн гривень, нерухомість за кордоном вартістю 2,32 млн швейцарських франків і приватне підприємства з часткою у статутному капіталі 98,2%, що у грошовому еквіваленті сягає понад 467 тис. грн

ВАКС визнав винним Бобова в недостовірному декларуванні і призначив покарання у вигляді штрафу у розмірі 51 тис. грн та позбавлення права обіймати посади, пов’язані із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, на 1 рік.

Для довідки: Геннадій Бобов був нардепом Верховної Ради VII і VIII скликань. Обирався по 196 округу в Черкаській області, був членом Партії регіонів. Вийшов з партії в 2014 році після розстрілів в центрі Києва. У Верховній Раді VIII скликання був членом депутатської грппи "Відродження"

Нагадаємо: