Екснардеп, який не вказав в декларації майно на кілька мільйонів відбувся штрафом
Колишній нардеп групи "Відродження" Геннадій Бобов не вказав в декларації фінансові зобов'язання на 52 млн і майно. Він заплатить штраф в розмірі 51 тис гривень.
Джерело: пресслужба НАБУ, LIGA.net з посиланням на прес-службу Вищого антикорупційного суду
Деталі: Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між колишнім нардепом Бобовим і прокурором САП.
Бобов визнав себе винним у поданні недостовірних відомостей в деклараціях за 2015-2018 роки та декларації 2019 року, яку він подавав перед тим, як залишити посаду нардепа.
Політик не вказав дані про фінансові зобов'язання в розмірі 52 млн гривень, нерухомість за кордоном вартістю 2,32 млн швейцарських франків і приватне підприємства з часткою у статутному капіталі 98,2%, що у грошовому еквіваленті сягає понад 467 тис. грн
ВАКС визнав винним Бобова в недостовірному декларуванні і призначив покарання у вигляді штрафу у розмірі 51 тис. грн та позбавлення права обіймати посади, пов’язані із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, на 1 рік.
Для довідки: Геннадій Бобов був нардепом Верховної Ради VII і VIII скликань. Обирався по 196 округу в Черкаській області, був членом Партії регіонів. Вийшов з партії в 2014 році після розстрілів в центрі Києва. У Верховній Раді VIII скликання був членом депутатської грппи "Відродження"
Нагадаємо:
- Декларування недостовірної інформації державними чиновниками підпадають під ст. 366-1 КК.
Це порушення карається штрафом від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади.