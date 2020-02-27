Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екснардеп, який не вказав в декларації майно на кілька мільйонів відбувся штрафом

Четвер, 27 лютого 2020, 12:27
Геннадій Бобов

Колишній нардеп групи "Відродження" Геннадій Бобов не вказав в декларації фінансові зобов'язання на 52 млн і майно. Він заплатить штраф в розмірі 51 тис гривень.

Джерело: пресслужба НАБУ, LIGA.net з посиланням на прес-службу Вищого антикорупційного суду

Деталі: Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між колишнім нардепом Бобовим і прокурором САП.

Бобов визнав себе винним у поданні недостовірних відомостей в деклараціях за 2015-2018 роки та декларації 2019 року, яку він подавав перед тим, як залишити посаду нардепа.

Політик не вказав дані про фінансові зобов'язання в розмірі 52 млн гривень, нерухомість за кордоном вартістю 2,32 млн швейцарських франків і приватне підприємства з часткою у статутному капіталі 98,2%, що у грошовому еквіваленті сягає понад 467 тис. грн

ВАКС визнав винним Бобова в недостовірному декларуванні і призначив покарання у вигляді штрафу у розмірі 51 тис. грн та позбавлення права обіймати посади, пов’язані із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, на 1 рік.

Для довідки: Геннадій Бобов був нардепом Верховної Ради VII і VIII скликань. Обирався по 196 округу в Черкаській області, був членом Партії регіонів. Вийшов з партії в 2014 році після розстрілів в центрі Києва. У Верховній Раді VIII скликання був членом депутатської грппи "Відродження"

Нагадаємо:

  • Декларування недостовірної інформації державними чиновниками підпадають під ст. 366-1 КК.

    Це порушення карається штрафом від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади.

"Українська правда" у Threads

Теми: Антикорупційний суддекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Антикорупційний суд
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
ВАКС арештував з можливістю застави голову Тернопільської облради Головка і першого заступника голови ОВА
Колишнього суддю Чауса засуджено до 10 років позбавлення волі 
Останні новини
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
Усі новини...
Реклама: