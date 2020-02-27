Колишній нардеп групи "Відродження" Геннадій Бобов не вказав в декларації фінансові зобов'язання на 52 млн і майно. Він заплатить штраф в розмірі 51 тис гривень.

Джерело: LIGA.net з посиланням на прес-службу Вищого антикорупційного суду

Деталі: ВАКС визнав винним колишнього народного депутата Геннадія Бобова в недостовірному декларуванні.

Слідство встановило, що політик не вказав дані про фінансові зобов'язання в розмірі 52 млн гривень, дорогу нерухомість і приватне підприємство в його власності. Порушення зафіксовані в деклараціях за 2015-2018 роки та декларації 2019 року, яку він подавав перед тим, як залишити посаду нардепа.

Бобов визнав провину і пішов на угоду зі слідством. Його оштрафували на 51 тисячу гривень і заборонили обіймати держпосади або посади в органах місцевого самоврядування протягом року.

Для довідки: Геннадій Бобов був нардепом Верховної Ради VII і VIII скликань. Обирався по 196 округу в Черкаській області, був членом Партії регіонів. Вийшов з партії в 2014 році після розстрілів в центрі Києва. У Верховній Раді VIII скликання був членом депутатської грппи "Відродження"

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