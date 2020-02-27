Антикоррупционный суд вынес приговор бывшему нардепу за ложь в декларации

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Четверг, 27 февраля 2020, 13:27
Геннадий Бобов

Бывший нардеп группы "Видродження" Геннадий Бобов не указал в декларации финансовые обязательства на 52 млн и имущество. Он заплатит штраф в размере 51 тысяча гривень.

Источник: LIGA.net со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда

Детали: ВАКС признал виновным бывшего народного депутата Геннадия Бобова в недостоверном декларировании.

Следствие установило, что политик не указал данные о финансовых обязательствах в размере 52 млн гривень, дорогостоящую недвижимость и частное предприятие в его собственности. Нарушения зафиксированы в декларациях за 2015-2018 года и декларации 2019 года, которую он подавал перед тем, как покинуть должность нардепа.

Бобов признал вину и пошел на сделку со следствием. Его оштрафовали на 51 тысячу гривень и запретили занимать госдолжности или должности в органах местного самоуправления в течение года.

Для справки:  Геннадий Бобов был нардепом Верховной Рады VII и VIII созывов. Избирался по 196 округу в Черкасской области, был членом Партии регионов. Вышел из партии в 2014 году после расстрелов в центре Киева. В Верховной Раде VIII созыва был членом депутатской грппы "Видродження"

Напомним:

  • Декларирование недостоверной информации государственными чиновниками подпадают под ст. 366-1 УК.

    Это нарушение карается штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности.

Темы: Антикоррупционный суд декларации


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