Антикоррупционный суд вынес приговор бывшему нардепу за ложь в декларации
Бывший нардеп группы "Видродження" Геннадий Бобов не указал в декларации финансовые обязательства на 52 млн и имущество. Он заплатит штраф в размере 51 тысяча гривень.
Источник: LIGA.net со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда
Детали: ВАКС признал виновным бывшего народного депутата Геннадия Бобова в недостоверном декларировании.
Следствие установило, что политик не указал данные о финансовых обязательствах в размере 52 млн гривень, дорогостоящую недвижимость и частное предприятие в его собственности. Нарушения зафиксированы в декларациях за 2015-2018 года и декларации 2019 года, которую он подавал перед тем, как покинуть должность нардепа.
Бобов признал вину и пошел на сделку со следствием. Его оштрафовали на 51 тысячу гривень и запретили занимать госдолжности или должности в органах местного самоуправления в течение года.
Для справки: Геннадий Бобов был нардепом Верховной Рады VII и VIII созывов. Избирался по 196 округу в Черкасской области, был членом Партии регионов. Вышел из партии в 2014 году после расстрелов в центре Киева. В Верховной Раде VIII созыва был членом депутатской грппы "Видродження"
Напомним:
- Декларирование недостоверной информации государственными чиновниками подпадают под ст. 366-1 УК.
Это нарушение карается штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности.