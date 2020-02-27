Бывший нардеп группы "Видродження" Геннадий Бобов не указал в декларации финансовые обязательства на 52 млн и имущество. Он заплатит штраф в размере 51 тысяча гривень.

Источник: пресс-служба НАБУ, LIGA.net со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда

Детали: Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между бывшим нардепом Бобовым и прокурором САП.

Бобов признал себя виновным в предоставлении недостоверных сведений в декларациях за 2015-2018 годы и декларации 2019 года, которую он подавал перед тем, как покинуть пост нардепа.

Политик не указал данные о финансовых обязательствах в размере 52 млн гривен, недвижимость за рубежом стоимостью 2,32 млн швейцарских франков и частное предприятия с долей в уставном капитале 98,2%, что в денежном эквиваленте составляет более 467 тыс. грн

ВАКС признал виновным Бобова в недостоверным декларированием и назначил наказание в виде штрафа в размере 51 тыс. грн и лишения права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, на 1 год.

Для справки: Геннадий Бобов был нардепом Верховной Рады VII и VIII созывов. Избирался по 196 округу в Черкасской области, был членом Партии регионов. Вышел из партии в 2014 году после расстрелов в центре Киева. В Верховной Раде VIII созыва был членом депутатской грппы "Видродження"

Напомним: