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Экс-нардеп, который не указал в декларации имущество на несколько миллионов отделался штрафом

Четверг, 27 февраля 2020, 12:27
Геннадий Бобов

Бывший нардеп группы "Видродження" Геннадий Бобов не указал в декларации финансовые обязательства на 52 млн и имущество. Он заплатит штраф в размере 51 тысяча гривень.

Источник: пресс-служба НАБУ, LIGA.net со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда

Детали: Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между бывшим нардепом Бобовым и прокурором САП.

Бобов признал себя виновным в предоставлении недостоверных сведений в декларациях за 2015-2018 годы и декларации 2019 года, которую он подавал перед тем, как покинуть пост нардепа.

Политик не указал данные о финансовых обязательствах в размере 52 млн гривен, недвижимость за рубежом стоимостью 2,32 млн швейцарских франков и частное предприятия с долей в уставном капитале 98,2%, что в денежном эквиваленте составляет более 467 тыс. грн

ВАКС признал виновным Бобова в недостоверным декларированием и назначил наказание в виде штрафа в размере 51 тыс. грн и лишения права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, на 1 год.

Для справки:  Геннадий Бобов был нардепом Верховной Рады VII и VIII созывов. Избирался по 196 округу в Черкасской области, был членом Партии регионов. Вышел из партии в 2014 году после расстрелов в центре Киева. В Верховной Раде VIII созыва был членом депутатской грппы "Видродження"

Напомним:

  • Декларирование недостоверной информации государственными чиновниками подпадают под ст. 366-1 УК.

    Это нарушение карается штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности.

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Темы: Антикоррупционный суддекларации
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