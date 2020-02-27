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Путін заявив, що відмовився використовувати двійників

Четвер, 27 лютого 2020, 12:52
Путін заявив, що відмовився використовувати двійників

Президент Росії Володимир Путін зізнався, що ідея залучити двійника для його безпеки виникала на початку 2000-х років, але він від неї відмовився.

Джерело: інтерв'ю російського лідера агентству ТАСС для проекту "20 запитань Володимиру Путіну", 5 серія

Пряма мова Путіна: "[Ідея] виникала, але я відмовився від двійників. Це було в найважчі часи боротьби з тероризмом".

Деталі: За словами президента РФ, на початку 2000-х років лунали пропозиції, щоб дублер заміняв російського лідера на заходах у місцях, де голові держави перебувати небезпечно. Однак Путін запевнив, що ніколи не залучав двійників.

Питання про те, чи є у Путіна двійник, російський президент і його інтерв'юєр, журналіст Андрій Ванденко, виявили як один із популярних запитів про російського лідера в інтернеті.

Передісторія: Питання "двійників Путіна" давно цікавить росіян.

У серпні 2000 року Євген Муров, який очолював тоді Федеральну службу охорони РФ, заявив, що у Путіна немає двійників, чутки про це він назвав "міфом і нісенітницею".

Муров тоді сказав, що спецслужбам періодично доводиться перевіряти інформацію про можливі загрози безпеки лідеру Росії з боку терористів. Однак, за його словами, використання двійників стало б визнанням слабкої організації охорони російського лідера, в такому заході немає необхідності.

24 грудня 2001 року запитання про дублера Володимиру Путіну задала жителька Костромської області: у прямому ефірі телеканалів ОРТ і РТР жінка припустила, що двійник допоміг би президенту встигати проводити численні зустрічі, в тому числі на найвищому рівні.

Тоді президент РФ відповів, що двійника в нього немає.

У серпні 2009 року в Сочі Володимир Путін і Дмитро Медведєв після робочої зустрічі вирішили погуляти набережною, серед жителів і гостей міста. Побачивши їх, одна жінка припустила, що на прогулянку вийшли не президент і прем'єр, а їхні двійники.

"Ні, не двійники, цілком живі", – відповів їй Медведєв із посмішкою.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосія
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