Путин заявил, что отказался использовать двойников

Президент России Владимир Путин признался, что идея привлечь двойника для его безопасности возникала в начале 2000-х годов, но он от нее отказался.

Источник: интервью российского лидера агентству ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", 5 серия

Прямая речь Путина: "[Идея] возникала, но я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом".

Детали: По словам президента РФ, в начале 2000-х годов звучали предложения, чтобы дублер заменял российского лидера на мероприятиях в местах, где главе государства находиться небезопасно. Однако Путин заверил, что он никогда не привлекал двойников.

Вопрос о том, есть ли у Путина двойник, российский президент и бравший у него интервью журналист Андрей Ванденко обнаружили в качестве одного из популярных запросов о российском лидере в интернете.

Предыстория: Вопрос "двойников Путина" давно интересует россиян.

В августе 2000 года возглавлявший тогда Федеральную службу охраны РФ Евгений Муров заявил, что у Путина нет двойников, слухи об этом он назвал "мифом и чушью".

Муров тогда сказал, что спецслужбам периодически приходится проверять информацию о возможных угрозах безопасности лидеру России со стороны террористов. Однако, по его словам, использование двойников стало бы признанием слабой организации охраны российского лидера, в такой мере нет необходимости.

24 декабря 2001 года вопрос о дублерах Владимиру Путину задала жительница Костромской области: в прямом эфире телеканалов ОРТ и РТР женщина предположила, что двойник помог бы президенту успевать проводить многочисленные встречи, в том числе на высшем уровне.

Тогда президент РФ ответил, что двойника у него нет.

В августе 2009 года в Сочи Владимир Путин и Дмитрий Медведев после рабочей встречи решили погулять по набережной, среди жителей и гостей города. Увидев их, одна женщина предположила, что на прогулку вышли не президент и премьер, а их двойники.

"Нет, не двойники, вполне живые", –ответил ей Медведев с улыбкой.