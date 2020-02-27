"Батьківщину" профінансували фірми з ознаками фіктивності – "Чесно"

У 2019 році "Батьківщину" на 3 мільйони гривень профінансували компанії ТОВ "Артлокс" і ТОВ "Вайнолс", які, ймовірно, не ведуть реальної підприємницької діяльності.

Джерело: громадський рух "ЧЕСНО"

Дослівно: "ВО "Батьківщина" протягом 4-го кварталу 2019-го отримало 3 мільйони гривень від двох компаній, заснованих за місяць до перерахування цих коштів в один день — 31 жовтня 2019 року. У 4-му кварталі партія не мала жодного внеску від фізичних осіб.

3 мільйони гривень дали дві фірми: ТОВ "Артлокс" (1 млн) і ТОВ "Вайнолс" (2 млн). Обидві зареєстровані в Києві, їх очолює одна людина – Дмитро Тєрєхов. Кожна з цих компаній має по 52 види господарської діяльності".

Деталі: Загалом на Тєрєхова зареєстровано три підприємства. Ще одне, ТОВ "Степкорс", також було засноване 31 жовтня 2019 року. Жоден з номерів телефонів, зазначених у контактній інформації цих компаній, не обслуговується.

"Артлокс" переказувало кошти на рахунок "Батьківщини" 14 разів, а "Вайнолс" – 24 рази.

Фірма "Артлокс" зареєстрована в Києві на вулиці Болсуновській, буд. 6, офіс 413. Рух ЧЕСНО не знайшов за цією адресою офісу компанії.

ТОВ "Вайнолс" зареєстроване на вулиці Мельникова (нині Іллєнка), буд. 2, офіс 36. За місцем реєстрації Рух ЧЕСНО також не виявив такого підприємства. Його контактний номер теж не обслуговується.

Відзначається, що після отримання зазначених коштів партія сплатила за оренду приміщень (698 тисяч гривень) і технічний супровід події (345 тисяч гривень).

Зазначається, що між датою реєстрації підприємств та переказом грошей "Батьківщині" минув лише 41 день.

У русі вважають, що це може свідчити про те, що реальної підприємницької діяльності "Вайнолс" та "Артлокс" не ведуть, тому походження коштів, якими фінансували "Батьківщину", під питанням.

"Батьківщина" офіційно витратило на парламентську кампанію 87,2 мільйона гривень. Усі гроші до виборчого фонду переказала сама партія.

За результатами виборів партія виборола 26 місць у Верховній Раді.

Передісторія:

12 грудня Bihus.info повідомили, що партії Юлії Тимошенко "Батьківщина" перераховували мільйони гривень студенти, солдати, касири, безробітні та пенсіонери, дехто з яких навіть не здогадувався про свою благодійність.

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