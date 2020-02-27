"Батькивщину" профинансировали фирмы с признаками фиктивности – "Чесно"

В 2019 году "Батькивщину" на 3 миллиона гривен профинансировали компании ООО "Артлокс" и ООО "Вайнолс", которые, вероятно, не ведут реальной предпринимательской деятельности.

Источник: общественное движение "ЧЕСНО"

Дословно: "ВО "Батькивщина" в течение 4-го квартала 2019-го получила 3 миллиона гривен от двух компаний, основанных за месяц до перечисления этих средств в один день - 31 октября 2019 года. В 4-м квартале партия не имела никакого вклада от физических лиц.

3 миллиона гривен дали две фирмы: ООО "Артлокс" (1 млн) и ООО "Вайнолс" (2 млн). Обе зарегистрированы в Киеве, их возглавляет один человек - Дмитрий Терехов. Каждая из этих компаний имеет по 52 вида хозяйственной деятельности".

Детали: Всего на Терехова зарегистрировано три предприятия. Еще одно, ООО "Степкорс", также было основано 31 октября 2019 года. Ни один из номеров телефонов, указанных в контактной информации этих компаний, не обслуживается.

"Артлокс" переводили средства на счет "Батькивщины" 14 раз, а "Вайнолс" - 24 раза.

Фирма "Артлокс" зарегистрирована в Киеве на улице Болсуновской, д.6, офис 413. Движение ЧЕСНО не нашел по этому адресу офиса компании.

ООО "Вайнолс" зарегистрировано на улице Мельникова (ныне Ильенко), д.2, офис 36. По месту регистрации движение ЧЕСНО также не выявил такого предприятия. Его контактный номер тоже не обслуживается.

Отмечается, что после получения указанных средств партия оплатила аренду помещений (698 тысяч гривен) и техническое сопровождение события (345 тысяч гривен).

Отмечается, что между датой регистрации предприятий и переводом денег "Батькивщине" прошел всего 41 день.

В движении считают, что это может свидетельствовать о том, что реальной предпринимательской деятельности "Вайнолс" и "Артлокс" не ведут, поэтому происхождение средств, которыми финансировали "Батькивщину", под вопросом.

"Батькивщина" официально потратила на парламентскую кампанию 87,2 миллиона гривен. Все деньги в избирательный фонд передала сама партия.

По результатам выборов партия получила 26 мест в Верховной Раде.

Предыстория:

12 декабря Bihus.info сообщили, что партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" перечисляли миллионы гривен студенты, солдаты, кассиры, безработные и пенсионеры, некоторые из которых даже не догадывались о своей благотворительности.

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