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Наштампував карток і зняв у "Приватбанку" 600 тисяч – шахрая затримано

Четвер, 27 лютого 2020, 13:49
Наштампував карток і зняв у Приватбанку 600 тисяч – шахрая затримано

Правоохоронці затримали особу, яку підозрюють у крадіжці 600 тисяч гривень із банкоматів "Приватбанку" за допомогою підроблених карток.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "Під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генерального прокурора слідчими Національної поліції України 26 лютого 2020 року затримано і повідомлено про підозру особі у заволодінні, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами ПАТ КБ "ПриватБанк" на суму майже 600 тис грн (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України).

Вказана особа підозрюється у заволодінні цими коштами ймовірно шляхом протизаконних операцій з використанням підроблених платіжних карток, електронно-обчислювальної техніки (банківських автоматів)".

Деталі: Вирішується питання про застосування до затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Офіс генпрокурора не уточнює, коли і де відбулося шахрайство.

"Українська правда" в Threads

Теми: банкиПриватОфіс генпрокурора
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