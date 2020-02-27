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Наштамповал карточек и снял в "Приватбанк" 600 тысяч – мошенника задержали

Четверг, 27 февраля 2020, 13:49
Наштамповал карточек и снял в Приватбанк 600 тысяч – мошенника задержали

Правоохранители задержали человека, которого подозревают в краже 600 тысяч гривен из банкоматов "ПриватБанка" с помощью поддельных карточек.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора следователями Национальной полиции Украины 26 февраля 2020 года задержан человек, ему сообщено о подозрении в завладении, по предварительному сговору с группой лиц, денежными средствами ПАО КБ "ПриватБанк" на сумму почти 600 тыс грн (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Указанное лицо подозревается в завладении этими средствами вероятно путем противозаконных операций с использованием поддельных платежных карточек, электронно-вычислительной техники (банковских автоматов)".

Детали: Решается вопрос о применении к задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Офис генпрокурора не уточняет, когда и где произошло мошенничество.

"Украинская правда" в Threads

Темы: банкиПриватОфис генпрокурора
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