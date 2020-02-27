Українці вважають дії влади щодо Донбасу неуспішними

За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, 70% українців вважають, що дії влади у справі вирішення конфлікту на Донбасі неуспішні.

Джерело: результати опитування КМІС, проведеного 21-25 лютого

Дослівно: "В оцінці успішності влади у справі вирішення конфлікту на Донбасі відбулося погіршення порівняно з груднем: тільки 25% опитаних думають, що влада успішна (у грудні було 40%), а 70% - що не успішна (у грудні було 50%)".

Деталі: Зокрема неуспішною вважають результати боротьби з корупцією на вищих щаблях влади: так думають 83% учасників дослідження (у грудні було 76%), бачать успіх 12% (у грудні було 17%).

Також більшість українців не бачить просування в розслідуванні резонансних кримінальних справ: так вважають 80% у лютому (у грудні було 71%), відзначають успіх тільки 11% (у грудні було 17%).

Опитування проводилося з 21 по 25 лютого 2020 року. За допомогою телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Для дослідження опитали 1500 осіб віком від 18 років. Похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Дані дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які були проведені з 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.