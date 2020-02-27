Украинцы считают действия власти по Донбассу неуспешными

По результатам опроса Киевского международного института социологии, 70% украинцев считают, что действия власти в деле решения конфликта на Донбассе неуспешные.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 21-25 февраля

Дословно: "В оценке успешности власти в деле решения конфликта на Донбассе произошло ухудшение по сравнению с декабрем: только 25% опрошенных полагают, что власть успешная (в декабре было 40%), а 70% - что ни успешная (в декабре было 50%)".

Детали: В частности неуспешной считают результаты борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти: так думают 83% участников исследования (в декабре было 76%), видят успех 12% (в декабре было 17%).

Также большинство украинцев не видят продвижения в расследовании резонансных уголовных дел: так считают 80% в феврале (в декабре было 71%), отмечают успех только 11% (в декабре было 17%).

Опрос проводился с 21 по 25 февраля 2020 года с помощью телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных номеров.

Для исследования были опрошены 1500 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Данные исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.