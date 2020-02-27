Діяльність Верховної Ради не схвалюють 70% українців – КМІС

За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, погіршилася оцінка дій Верховної Ради: діяльність нардепів не схвалюють 70% опитаних українців.

Джерело: результати опитування КМІС, проведеного 21-25 лютого

Дослівно: "Оцінка дій Верховної Ради порівняно з груднем в лютому погіршилася: на 16 відсоткових пунктів стало менше тих, хто схвалює її роботу (з 35% до 19%), і на 21 відсотковий пункт зросла частка тих, хто не схвалює (з 49% до 70%)".

Деталі: Рейтинг очільника парламенту Дмитра Разумкова теж зменшився: позитивно до нього ставляться в лютому 21% опитаних, негативно – 16%. Якщо порівнювати ці дані з грудневим опитуванням, то частка тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 5 відсоткових пунктів (було 11%).

До лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука позитивно ставляться в лютому 16% опитаних, негативно – 36%. В порівнянні з грудневим опитуванням, то частка тих, хто ставиться до Вакарчука позитивно, зменшилася на 6 відсоткових пунктів (було 22%).

До лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка в лютому позитивно ставляться 14% опитаних, негативно – 61%. В порівнянні з груднем рівень позитивного ставлення збільшився на 1 пункт, рівень негативу – зменшився на 4 пункти.

КМІС наводить також рейтинг співголів фракції "Опозиційна платформа – За життя": до Юрія Бойка позитивно ставляться 23% респондентів, негативно – 31%; до Вадима Рабіновича позитивно ставляться 14%, негативно – 41%.

До представника ОПЗЖ Віктора Медведчука позитивно ставляться 16% учасників дослідження, негативно – 45%.

Примітно, що в опитуванні КМІС не фігурує експрем'єр лідерка фракції "Батьківщина Юлія Тимошенко.

Додатково: Опитування проводилося з 21 по 25 лютого 2020 року. За допомогою телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів соціологи опитали 1500 осіб віком від 18 років. Похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Дані дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які були проведені з 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.