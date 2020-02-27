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Деятельность Верховной Рады не одобряют 70% украинцев – КМИС

Четверг, 27 февраля 2020, 15:03
Деятельность Верховной Рады не одобряют 70% украинцев – КМИС

По результатам опроса Киевского международного института социологии, ухудшилась оценка действий Верховной Рады: деятельность нардепов не одобряют 70% опрошенных украинцев.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 21-25 февраля

Дословно: "Оценка действий Верховной Рады по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 16 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет ее работу (с 35% до 19%), и на 21 процентный пункт выросла доля тех, кто не одобряет (с 49 % до 70%)".

 

Детали: Рейтинг главы парламента Дмитрия Разумкова тоже уменьшился: положительно к нему относятся в феврале 21% опрошенных, отрицательно - 16%. Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, то доля тех, кто относится к нему негативно, выросла на 5 процентных пунктов (было 11%).

 

К лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку положительно относятся в феврале 16% опрошенных, отрицательно - 36%. По сравнению с декабрьским опросом, доля тех, кто относится к Вакарчуку положительно, уменьшилась на 6 процентных пунктов (было 22%).

К лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко в феврале положительно относятся 14% опрошенных, отрицательно – 61%. По сравнению с декабрем уровень позитивного отношения увеличился на 1 пункт, уровень негатива – уменьшился на 4 пункта.

КМИС приводит также рейтинг сопредседателей фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь": к Юрию Бойко положительно относятся 23% респондентов, отрицательно - 31%; к Вадиму Рабиновичу положительно относятся 14%, отрицательно - 41%.

К представителю ОПЗЖ Виктору Медведчуку положительно относятся 16% участников исследования, отрицательно - 45%.

Примечательно, что в опросе КМИС не фигурирует экс-премьер лидер фракции "Батькивщина Юлия Тимошенко.

 
 

Дополнительно: Опрос проводился с 21 по 25 февраля 2020 года. С помощью телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров социологи опросили 1500 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Данные исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

Темы: Верховная Радасоциологияопрос
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