Як у кіно: на Черкащині дві жінки і чоловік обкрадали фури на ходу

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Четвер, 27 лютого 2020, 16:16

На Черкащині поліцейські затримали групу зловмисників, які, рухаючись автомобілем по дорозі, на ходу викрадали вантаж з фур.

Джерело: офіційний сайт Національної поліції

Дослівно: "Сьогодні (27 лютого – ред.) вночі,  під час проведення профілактичних заходів на автодорогах району, працівники поліції затримали групу осіб, які здійснювали крадіжку вантажу з фури що рухалася дорогою".

Деталі: Повідомляється, що до складу групи входили дві дівчини та чоловік, який знаходиться у розшуку за вчинення тяжкого злочину.

Зловмисники використовували потужний автомобіль, яким керувала одна із жінок. Вона тримала дистанцію між фурою та легковиком. Чоловік, під час руху, проникав в причіп вантажівки та викидав товар на дорогу. Жінки їхали слідом та збирали товар до свого автомобіля.

 
 

Також поліцейські під час огляду виявили в автомобілі обріз мисливської рушниці та набої до нього.

За вказаним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді  позбавлення волі на строк до шести років.

Теми: кримінал Черкаси


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