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Как в кино: в Черкасской области две женщины и мужчина обворовывали фуры на ходу

Четверг, 27 февраля 2020, 15:16
Как в кино: в Черкасской области две женщины и мужчина обворовывали фуры на ходу

В Черкасской области полицейские задержали группу злоумышленников, которые, двигаясь на автомобиле по дороге, на ходу похищали груз из фур.

Источник: официальный сайт Национальной полиции

Дословно: "Сегодня (27 февраля - ред.) ночью, во время проведения профилактических мероприятий на автодорогах района, работники полиции задержали группу лиц, которые осуществляли кражу груза из фуры двигавшейся по дороге".

Детали: Сообщается, что в состав группы входили две девушки и мужчина, который находится в розыске за совершение тяжкого преступления.

Злоумышленники использовали мощный автомобиль, которым управляла одна из женщин. Она держала дистанцию ​​между фурой и легковушкой. Мужчина, во время движения, проникал в прицеп грузовика и выбрасывал товар на дорогу. Женщины ехали следом и собирали товар в свой автомобиль.

 
 

Также полицейские при осмотре обнаружили в автомобиле обрез охотничьего ружья и патроны к нему.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Украинская правда
Темы: криминалЧеркассы
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