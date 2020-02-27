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У Києві затримали "чорних лісорубів": зрізали дуба у заказнику на мільйон

Четвер, 27 лютого 2020, 15:43
У Києві затримали чорних лісорубів: зрізали дуба у заказнику на мільйон

Столичні правоохоронці припинили діяльність групи "чорних лісорубів", які орудували на території ландшафтного заказника Пуща-Водиця.

Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у коментарі "Українській правді", Нацполіція

Дослівно прокуратура: "Викрито та припинено злочинну діяльність 8 учасників злочинної групи, які організували та проводили незаконну вирубку цінних порід дерев на об’єктах природно-заповідного фонду – ландшафтного заказника місцевого значення "Пуща-Водиця".

 

Пряма мова Максимець: "Сума збитків може сягати 1 мільйона гривень. За попередніми даними, дуб-кругляк переробляли на паркет для реалізації на європейському ринку".

Деталі: Організатором нелегального бізнесу виявився 36-річний мешканець Рівненської області, який залучив до злочинної діяльності ще 7 місцевих жителів.

З метою конспірації зловмисники ретельно планували кожен вихід на "роботу" та планували маршрути вивезення деревини. Склад зберігання знаходився у місті Рівне.

Виконавців в обумовлений час спеціально привозили з Рівненської області, а назад вони поверталися вже з кругляком. Для надання видимості законності їхнім діям організатор забезпечував виконавців підробленими документами: лісорубні квитки, ордери, товаро-транспортні накладні.

За даними слідства, злочинна група діяла з травня 2019 року по лютий 2020 року.

Незаконно зрубану деревину реалізовували за ціною 500 доларів США за кубічний метр.

За результатами спецоперації затримали вісьмох осіб. На складах у Рівному, вилучили незаконно зрубані дерева, транспорт, на якому перевозили деревину, інші речові докази.

 

Наразі організатору та ще двом співучасникам злочину повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка дерев у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев, що спричинили тяжкі наслідки, вчинене організованою групою).

Іншим п’ятьом – за ч. 2 ст. 246 (незаконна порубка дерев у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев, що заподіяли істотну шкоду, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Організатору і 2 спільникам загрожує до 7 років за вчинення злочину у складі організованої групи.

Спецоперація проводилася слідчими СУ ГУ НП в м. Києві спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції за процесуального керівництва прокуратури міста Києва.

Українська правда
Теми: Київпрокуратураполіція
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