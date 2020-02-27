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В Киеве задержали "черных лесорубов": срезали дуба в заказнике на миллион

Четверг, 27 февраля 2020, 15:43
В Киеве задержали черных лесорубов: срезали дуба в заказнике на миллион

Столичные правоохранители пресекли деятельность группы "черных лесорубов", которые орудовали на территории ландшафтного заказника Пуща-Водица.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде", Нацполиция

Дословно прокуратура: "Разоблачена и прекращена преступная деятельность 8 участников преступной группы, которые организовали и проводили незаконную вырубку ценных пород деревьев на объектах природно-заповедного фонда - ландшафтного заказника местного значения "Пуща-Водица".

 

Прямая речь Максимец: "Сумма убытков может достигать 1 миллиона гривен. По предварительным данным, дуб-кругляк перерабатывали на паркет для реализации на европейском рынке".

Детали: Организатором нелегального бизнеса оказался 36-летний житель Ровенской области, который привлек к преступной деятельности еще 7 местных жителей.

В целях конспирации злоумышленники тщательно планировали каждый выход на "работу" и планировали маршруты вывоза древесины. Склад хранения находился в городе Ровно.

Исполнителей в оговоренное время специально привозили из Ровенской области, а обратно они возвращались уже с лесом-кругляком. Для придания видимости законности их действий организатор обеспечивал исполнителей поддельными документами: лесорубные билеты, ордера, товарно-транспортные накладные.

По данным следствия, преступная группа действовала с мая 2019 по февраль 2020 года.

Незаконно срубленную древесину реализовывали по цене 500 долларов США за кубический метр.

По результатам спецоперации задержаны восемь человек. На складах в Ровно изъяли незаконно срубленные деревья, транспорт, на котором перевозили древесину, другие вещественные доказательства.

 

Сейчас организатору и еще двум соучастникам преступления сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 (незаконная вырубка деревьев в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозка, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев, повлекшие тяжкие последствия, совершенное организованной группой).

Другим пяти - по ч. 2 ст. 246 (незаконная вырубка деревьев в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозки, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев, причинившие существенный вред, совершенные повторно по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.

Организатору и 2 сообщникам грозит до 7 лет за совершение преступления в составе организованной группы.

Спецоперация проводилась следователями СУ ГУ ЧП в г. Киеве совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции при процессуальном руководстве прокуратуры города Киева.

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратураполиция
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