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Лукашенко звинуватив Росію в "примушуванні до інтеграції"

Четвер, 27 лютого 2020, 17:35
Лукашенко звинуватив Росію в примушуванні до інтеграції

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готова до реальної інтеграції з Росією, але без примусу.

Джерело: президент Білорусі, якого цитує БЕЛТА

Пряма мова Лукашенка: "Ми залишаємося, як завжди, віддані реальній інтеграції без примушування до інтеграції. Новий термін з'явився в союзі - "примушування до інтеграції". І дивно, що почалося це з примусу до інтеграції Білорусі…

Тому однозначно ми, як ініціатори, ще з Борисом Миколайовичем Єльциним завжди ініціювали реальну інтеграцію, наших держав - Росії та Білорусі, економік, життя людей і так далі. Зберігаючи суверенітет і незалежність".

"Ми тоді взагалі не говорили про те, що хтось повинен втратити суверенітет і незалежність. При всіх складнощах в ті часи ми знаходили розв'язки зі складних питань. Коли розбагатіли, особливо Росія, почалися незрозумілі штовханина і метушня. І, як я вже сказав, примушування до інтеграції".

Що цьому передувало:

  • У січні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не стане частиною іншої країни – навіть "братньої Росії", білоруси цього не приймуть.

Теми: ЛукашенкоРосія
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