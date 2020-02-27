Лукашенко обвинил Россию в "принуждении к интеграции"
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова к реальной интеграции с Россией, но без принуждения.
Источник: президент Беларуси, которого цитирует БЕЛТА
Прямая речь Лукашенко: " Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции (новый термин появился в союзе - "понуждение к интеграции"). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси...
Поэтому однозначно мы, как инициаторы, еще с Борисом Николаевичем Ельциным всегда инициировали реальную интеграцию наших государств - России и Беларуси, экономик, жизни людей и так далее. Сохраняя суверенитет и независимость".
"Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции".
Что этому предшествовало:
- В январе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не станет частью другой страны - даже "братской России", белорусы этого не примут.