Лукашенко обвинил Россию в "принуждении к интеграции"

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Четверг, 27 февраля 2020, 18:35

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова к реальной интеграции с Россией, но без принуждения.

Источник: президент Беларуси, которого цитирует БЕЛТА

Прямая речь Лукашенко: " Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции (новый термин появился в союзе - "понуждение к интеграции"). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси...

Поэтому однозначно мы, как инициаторы, еще с Борисом Николаевичем Ельциным всегда инициировали реальную интеграцию наших государств - России и Беларуси, экономик, жизни людей и так далее. Сохраняя суверенитет и независимость".

"Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции".

Что этому предшествовало:

  • В январе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не станет частью другой страны - даже "братской России", белорусы этого не примут.

Темы: Лукашенко Росcия


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