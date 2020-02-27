На Чернігівщині продали з аукціона пам’ятник Леніну

Пам’ятник, який знаходився на балансі міськради, продали з другої спроби на аукціоні через систему ProZorro за 375 тисяч гривень.

Джерело: Сновська міська рада

Дослівно: "Переможцем, за результатами аукціону, стало ТОВ "Розвиток-СВ" (м.Запоріжжя), оголосивши свою ціну 375 104,69 грн".

Деталі: Леніна демонтували у 2016 році і зберігали на території ПрАТ "Комунальник".

Аукціон в електронній торговій системі 21 жовтня 2019 року не відбувся, бо не було поданих заяв.

Зараз перевіряють документи переможця.

Отримані кошти підуть на благоустрій території перед Сновським будинком культури. Жителі міста пропонувала встановити на місці пам’ятника фонтан.