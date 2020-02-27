В Черниговской области ушел с молотка памятник Ленину

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Четверг, 27 февраля 2020, 20:02

Памятник на балансе горсовета продали со второй попытки на аукционе через систему ProZorro за 375 тысяч гривен.

Источник: Сновский городской совет

Дословно: "Победителем по результатам аукциона, стало ООО "Развитие-СВ" (Запорожье), объявив свою цену 375 104,69 грн".

Детали: Ленина демонтировали в 2016 году и хранили на территории ЧАО "Коммунальщик".

Аукцион в электронной торговой системе 21 октября 2019 года не состоялся, потому что не было поданных заявлений.

Сейчас проверяют документы победителя.

Полученные средства пойдут на благоустройство территории перед Сновским Домом культуры. Жители города предлагали установить на месте памятника фонтан.

Украинская правда
Темы: Черниговская область аукцион Ленин


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