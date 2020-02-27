Посадовці "Укрзалізниці" облаштували незаконний кар'єр на 60 гектарах – СБУ

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Четвер, 27 лютого 2020, 20:16

Служба безпеки України бловала незаконний видобуток граніту, який організували посадовці "Укрзалізниці".  

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Незаконний видобуток понад 500 тисяч кубічних метрів граніту блокували на Житомирщині. Граніт видобувався на території площею 60 гектарів і продавався приватним структурам. За версією слідства зловмисники нанесли шкоди навколишньому середовищу на більше ніж 1,3 мільярда гривень.

Дослівно: "Оборудку протягом 2017-18 років здійснювали службові особи одного з виробничих підрозділів філії "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця". Посадовці, на яких покладено контроль за виконанням встановлених правил використання надр, організували незаконний видобуток граніту на території кар’єру товариства".

"Незаконний видобуток, зокрема, проводився із застосуванням вибухово-технічних засобів".

 
 

"Повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4. ст. 240 Кримінального кодексу України (Порушення правил охорони або використання надр  - ред.), колишньому керівнику виробничого підрозділу філії "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця"".

Українська правда
Теми: СБУ Укрзалізниця


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