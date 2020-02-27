Чиновники "Укрзализныци" обустроили незаконный карьер на 60 гектарах – СБУ

Служба безопасности Украины бловала добыча гранита, который организовали чиновники "Укрзализныци".

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Незаконная добыча более 500 тысяч кубических метров гранита блокировали на Житомирщине. Гранит добывался на территории площадью 60 гектаров и продавался частным структурам. По версии следствия злоумышленники нанесли ущерб окружающей среде на более 1,3 миллиарда гривен.

Дословно: "Сделку в течение 2017-18 годов осуществляли должностные лица одного из производственных подразделений филиала "Центр управления промышленностью" ПАО "Укрзализныця". Чиновники, на которых возложен контроль за выполнением установленных правил использования недр, организовали незаконную добычу гранита на территории карьера общества".

"Незаконная добыча, в частности, проводился с применением взрывоопасных технических средств".

"Сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны или использования недр - ред.), бывшему руководителю производственного подразделения филиала "Центр управления промышленностью" ПАО "Укрзализныця".