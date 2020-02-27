Міненерго хоче за день висадити 5 мільйонів дерев

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Четвер, 27 лютого 2020, 21:07

Міністерство енергетики та захисту довкілля спільно планує висадити 21 березня 5 мільйонів дерев, а протягом тижня щонайменше 10 мільйонів дерев.

Джерело: пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля

Дослівно: "У рамках Акції відбудеться два безпрецедентних заходи:

  1. 21 березня, у Міжнародний день лісів, буде висаджено 5 мільйонів дерев.
  2. Тижневий Марафон садіння лісу. Протягом тижня, з 21 до 29 березня, у рамках Акції буде висаджено щонайменше 10 мільйонів дерев".

Деталі: Акція має назву "Відновлюємо ліси разом" і буде проведена одночасно у всіх областях України.

Нагадаємо:

  • Президент Дональд Трамп пообіцяв, що США приєднаються до "Ініціативи трильйона дерев", започаткованої на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі в рамках боротьби зі зміною клімату.

Теми: екологія Кабінет міністрів


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