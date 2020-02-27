Міненерго хоче за день висадити 5 мільйонів дерев

Міністерство енергетики та захисту довкілля спільно планує висадити 21 березня 5 мільйонів дерев, а протягом тижня щонайменше 10 мільйонів дерев.

Джерело: пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля

Дослівно: "У рамках Акції відбудеться два безпрецедентних заходи:

21 березня, у Міжнародний день лісів, буде висаджено 5 мільйонів дерев. Тижневий Марафон садіння лісу. Протягом тижня, з 21 до 29 березня, у рамках Акції буде висаджено щонайменше 10 мільйонів дерев".

Деталі: Акція має назву "Відновлюємо ліси разом" і буде проведена одночасно у всіх областях України.

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