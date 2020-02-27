Минэнерго хочет за день высадить 5 млн деревьев

Министерство энергетики и защиты окружающей среды совместно планирует высадить 21 марта 5 миллионов деревьев, а в течение недели не менее 10 миллионов.

Источник: пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды

Дословно: "В рамках Акции состоится два беспрецедентных мероприятия:

21 марта, в Международный день лесов, будет высажено 5 млн деревьев.

Недельный Марафон посадки леса. В течение недели, с 21 по 29 марта, в рамках акции будет высажено не менее 1 млн деревьев".

Детали: Акция называется "Восстанавливаем леса вместе" и будет проведена одновременно во всех областях Украины.

Напомним: