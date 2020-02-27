Facebook скасувала щорічну конференцію для розробників через коронавірус

У зв'язку з розповсюдженням захворювання на новий коронавірус компанія Facebook Inc. скасувала щорічну конференцію F8 для розробників програмного забезпечення.

Джерело: F8

Дослівно: "Через усе більшу стурбованість COVID-19 ми прийняли важке для нас рішення скасувати персональний компонент F8 у цьому році, заради здоров'я і безпеки наших партнерів-розробників, співробітників і всіх, хто допомагає F8 бути".

Деталі: Організатори планують провести локальні заходи та відеоконференції з трансляціями наживо.

Нагадаємо: