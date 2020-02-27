Facebook отменила ежегодную конференцию для разработчиков из-за коронавируса

В связи с распространением нового коронавируса компания Facebook Inc. отменила ежегодную конференцию F8 для разработчиков программного обеспечения.

Источник: F8

Дословно: "В свете растущей обеспокоенности COVID-19 мы приняли трудное для нас решение отменить персональный компонент F8 в этом году, ради здоровья и безопасности наших партнеров-разработчиков, сотрудников и всех, кто помогает F8 быть".

Детали: Организаторы планируют провести локальные мероприятия, видеоконференции с трансляциями в прямом эфире.

Напомним: