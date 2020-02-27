Facebook отменила ежегодную конференцию для разработчиков из-за коронавируса
Четверг, 27 февраля 2020, 20:55
В связи с распространением нового коронавируса компания Facebook Inc. отменила ежегодную конференцию F8 для разработчиков программного обеспечения.
Источник: F8
Дословно: "В свете растущей обеспокоенности COVID-19 мы приняли трудное для нас решение отменить персональный компонент F8 в этом году, ради здоровья и безопасности наших партнеров-разработчиков, сотрудников и всех, кто помогает F8 быть".
Детали: Организаторы планируют провести локальные мероприятия, видеоконференции с трансляциями в прямом эфире.
Напомним:
- На прошлогодней конференции 1 мая в Калифорнии компания Facebook Inc. представила новый дизайн соцсети, в котором больше внимания уделяется группам и личному общению пользователей.
Украинская правда