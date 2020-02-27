МЗС Німеччини звинуватило Москву і Дамаск у воєнних злочинах

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас розглядає напади режиму Асада і його союзника Росії у Сирії як воєнні злочини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецький новинний телеканал N-tv.

Дамаск і Москва як сторони конфлікту в Сирії зобов'язані захищати цивільне населення, заявив глава німецького МЗС 27 лютого на засіданні Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку. Замість цього вони бомбардують такі об'єкти цивільної інфраструктури, як лікарні і школи, сказав він.

"Навмисні напади на цивільне населення є військовим злочином", - заявив Маас.

Розглядаючи аргументацію президента РФ Владіміра Путіна, що на північному заході Сирії РФ бореться з терористичними групами, міністр зазначив, що заходи з боротьби з тероризмом не звільняють нікого від дотримання норм міжнародного гуманітарного права.

"Винні у скоєнні воєнних злочинів повинні бути притягнуті до відповідальності", - сказав німецький міністр.

"У той час, як ми сидимо тут, в Ідлібі три мільйони мирних жителів перебувають в страху за своє життя. 80 відсотків з них - це жінки і діти", - сказав Маас, критикуючи блокаду РФ у Радбезі ООН щодо сирійського питання. Він зажадав створення кращих умов для відправки гуманітарної допомоги в цей регіон.

"Рада Безпеки повинна вивчити всі можливості для задоволення всіх гуманітарних потреб відповідно до гуманітарних принципів", - сказав Маас.

На північному заході Сирії, зокрема в регіоні Ідліб, сирійська армія вживає активних заходів проти ісламістських формувань при підтримці Росії з грудня. Асад хоче повернути останній оплот повстанців під свій контроль. Туреччина підтримує повстанців, які борються з Асадом.

За даними ООН, близько 900 тисяч осіб покинули оспорюваний район з початку грудня. Багато з них живуть в катастрофічних умовах в прикордонному регіоні. Холодна зимова погода погіршує ситуацію.

Читайте також: Підтримувані Туреччиною повстанці відбили стратегічне сирійське місто Саракіб

Ескалація в Сирії: Меркель і Макрон подзвонили із застереженнями Путіну