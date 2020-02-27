МИД Германии обвинило Москву и Дамаск в военных преступлениях

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас рассматривает нападения режима Асада и его союзника России в Сирии как военные преступления.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкий новостной телеканал N-tv.

Дамаск и Москва как стороны конфликта в Сирии должны защищать гражданское население, заявил глава немецкого МИД 27 февраля на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Вместо этого они бомбардируют такие объекты гражданской инфраструктуры, как больницы и школы, сказал он.

"Умышленные нападения на гражданское население являются военным преступлением", - заявил Маас.

Рассматривая аргументацию президента РФ Владимира Путина, что на северо-западе Сирии РФ борется с террористическими группами, министр отметил, что меры по борьбе с терроризмом не освобождают никого от соблюдения норм международного гуманитарного права.

"Виновные в совершении военных преступлений должны быть привлечены к ответственности", - сказал немецкий министр.

"В то время, как мы сидим здесь, в Идлибе три миллиона мирных жителей находятся в страхе за свою жизнь. 80 процентов из них - это женщины и дети", - сказал Маас, критикуя блокаду РФ в Совбезе ООН по сирийскому вопросу. Он потребовал создания лучших условий для отправки гуманитарной помощи в этот регион.

"Совет Безопасности должен изучить все возможности для удовлетворения всех гуманитарных потребностей в соответствии с гуманитарными принципами", - сказал Маас.

На северо-западе Сирии, в частности в регионе Идлиб, сирийская армия принимает активные меры против исламистских формирований при поддержке России с декабря. Асад хочет вернуть последний оплот повстанцев под свой контроль. Турция поддерживает повстанцев, которые борются с Асадом.

По данным ООН, около 900 тысяч человек покинули оспариваемый район с начала декабря. Многие из них живут в катастрофических условиях в пограничном регионе. Холодная зимняя погода ухудшает ситуацию.

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