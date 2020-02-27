Ліга Європи. Шахтар за сумою двох матчів проходить Бенфіку

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Четвер, 27 лютого 2020, 23:56
Фото: uefa.com

Донецький "Шахтар" за сумою двох матчів 1/16 фіналу Ліги Європи пробився до наступної стадії турніру.

Після перемоги 2:1 у Харкові над португальською "Бенфікою" у матчі-відповіді у Лісабоні гірники закінчили гру з нічийним рахунком – 3:3.

З перших хвилин "Бенфіка" притисла "Шахтар" на власній половині поля. Вже на дев`ятій хвилині після удару Піцци з лінії штрафного у кут воріт, господарі поля повели в рахунку 1:0.

"Шахтар" відповів доволі швидко. Через три хвилини після прострілу з флангу Додо Рубен Діаш у боротьбі з Жуніором Мораєсом забиває у власні ворота – 1:1.

На 20-й хвилині після удару Ісмаїлі з кута воротарського майданчика м`яч влучає у штангу.

На 36-й хвилині "Бенфіка" знову виходить вперед. Після подачі кутового Діаш перестрибнув Миколу Матвієнка і ударом головою пробивав Андрія П`ятова – 2:1.

Старт другого тайму "Шахтар" також провалив. Матвієнко начудив із поперечною передачею на П`ятова, і Дієго Соуза пасує на вільного Рафу Сільву, котрий ударом у верхній кут воріт робить рахунок 3:1.

Але знову довго святкувати гол португальцям не вдалося. На 49-й хвилині після подачі кутового Тарас Степаненко ударом головою робить рахунок 3:2, і це вже прохідний бал для "Шахтаря".

Надалі "Бенфіка" атакувала, била по воротах, але "Шахтар" уже піймав свій результат і гру.

На 71-й хвилині після удару Алана Патріка з 18 метрів "Шахтар" зрівнює рахунок у матчі – 3:3.

Іще на два голи в цій грі "Бенфіка" не награла, і навіть на один вже не вистачило ні сил, ні фарту.

Микола Аврамчук, для УП
Теми: футбол Шахтар


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