Лига Европы. Шахтер по сумме двух матчей проходит Бенфику

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Четверг, 27 февраля 2020, 23:56
Фото: uefa.com

Донецкий "Шахтер" по сумме двух матчей 1/16 финала Лиги Европы пробился в следующую стадию турнира.

После победы 2:1 в Харькове над португальской "Бенфикой" в ​​ответном матче в Лиссабоне горняки закончили игру с ничейным счетом 3:3.

С первых минут "Бенфика" прижала "Шахтер" на своей половине поля. Уже на девятой минуте после удара Пиццы с линии штрафной в угол ворот хозяева поля повели в счете – 1:0.

"Шахтер" ответил довольно быстро. Через три минуты после прострела с фланга Додо Рубен Диаш в борьбе с Жуниором Мораесом забивает в свои ворота – 1:1.

На 20-й минуте после удара Исмаили с угла вратарской мяч попадает в штангу.

На 36-й минуте "Бенфика" снова выходит вперед. После подачи углового Диаш перепрыгнул Николая Матвиенко и ударом головой пробил Андрея Пятова – 2:1.

Старт второго тайма "Шахтер" также провалил. Матвиенко начудил с поперечной передачей на Пятова, и Диего Соуза дает пас свободному Рафе Сильве, который ударом в верхний угол ворот делает счет 3:1.

Впрочем, долго праздновать гол португальцам не удалось. На 49-й минуте после подачи углового Тарас Степаненко ударом головой делает счет 3:2, и это уже проходной балл для "Шахтера".

В дальнейшем "Бенфика" атаковала, била по воротам, но "Шахтер" уже поймал свой результат и игру.

На 71-й минуте после удара Алана Патрика с 18 метров "Шахтер" сравнивает счет в матче – 3:3.

Еще на два гола в этой игре "Бенфика" не ​​наиграла, и даже на один уже не хватило ни сил, ни везения.

Николай Аврамчук, УП
Темы: футбол Шахтер


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