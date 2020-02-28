Тимошенко виступила проти легалізації проституції і легких наркотиків

1232 перегляди
П'ятниця, 28 лютого 2020, 00:27

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко виступила проти легалізації проституції і легких наркотиків в Україні.

Джерело: етер телеканалу "Наш"

Пряма мова: "Брати податки, по суті, з морального падіння людини і, по суті, з руйнування людського життя.. Ви мене вибачте, будь ласка, але не в Україні. Ви хотіли б свою дочку на такій роботі? Це крах сім'ї та крах людини".

Дослівно: Що стосується легалізації в Україні легких наркотиків, Тимошенко заявила, що "Це духовне знищення". Однак політик зазначила, що не варто плутати легалізацію легких наркотиків із застосуванням наркотичних засобів в медицині.

Теми: Тимошенко


powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Батьківщина", стурбована землею, зареєструвала законопроєкт про лобістів 12 лютого 2020, 18:07
Тимошенко має у десятикратному розмірі сплатити за зламаний мікрофон – Арахамія 7 лютого 2020, 14:58
Тимошенко пояснила, чому зайняла місце Разумкова в президії ВР 7 лютого 2020, 13:32
Усі новини
Головні новини
Ліга Європи. Шахтар за сумою двох матчів проходить Бенфіку
У госпіталізованих із пневмонією в Чернівцях не виявили вірусу
Від коронавірусу в Італії померли 17 людей, 650 – заражені
На Донбасі під обстрілами бойовиків загинув український військовий
Усі новини
Медицина

Як коронавірус впливає на тіло людини

self-made

Працевлаштуй маму, тата, бабусю чи дідуся: українські компанії шукають людей "золотого віку"

Культура

Як українці святкували останній тиждень перед великим постом