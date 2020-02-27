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Тимошенко виступила проти легалізації проституції і легких наркотиків

Четвер, 27 лютого 2020, 23:27
Тимошенко виступила проти легалізації проституції і легких наркотиків

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко виступила проти легалізації проституції і легких наркотиків в Україні.

Джерело: етер телеканалу "Наш"

Пряма мова: "Брати податки, по суті, з морального падіння людини і, по суті, з руйнування людського життя.. Ви мене вибачте, будь ласка, але не в Україні. Ви хотіли б свою дочку на такій роботі? Це крах сім'ї та крах людини".

Дослівно: Що стосується легалізації в Україні легких наркотиків, Тимошенко заявила, що "Це духовне знищення". Однак політик зазначила, що не варто плутати легалізацію легких наркотиків із застосуванням наркотичних засобів в медицині.

Теми: Тимошенко
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