Тимошенко выступила против легализации проституции и легких наркотиков

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Пятница, 28 февраля 2020, 00:27

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступила против легализации проституции и легких наркотиков в Украине.

Источник: эфир телеканала "Наш"

Прямая речь: "Брать налоги, по сути, с морального падения человека и, по сути, с разрушения человеческой жизни… Вы меня извините, пожалуйста, но не в Украине. Вы хотели бы свою дочь на такой работе? Это крах семьи и крах человека".

Дословно: Что касается легализации в Украине легких наркотиков, она заявила, что "Это духовное уничтожение". Однако политик отметила, что не стоит путать легализацию легких наркотиков с применением наркотических средств в медицине.

Темы: Тимошенко


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