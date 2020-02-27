Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступила против легализации проституции и легких наркотиков в Украине.

Источник: эфир телеканала "Наш"

Прямая речь: "Брать налоги, по сути, с морального падения человека и, по сути, с разрушения человеческой жизни… Вы меня извините, пожалуйста, но не в Украине. Вы хотели бы свою дочь на такой работе? Это крах семьи и крах человека".

Дословно: Что касается легализации в Украине легких наркотиков, она заявила, что "Это духовное уничтожение". Однако политик отметила, что не стоит путать легализацию легких наркотиков с применением наркотических средств в медицине.