Перший випадок COVID-19 зафіксовано в Нідерландах

У Нідерландах підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

Джерело: заяві Нідерландського національного інституту громадського здоров’я.

Деталі: COVID-19 діагностували у жителя міста Тілбург, який недавно повернувся з регіону Ломбардія, Італія. На даний час він перебуває на карантині.

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