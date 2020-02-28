Перший випадок COVID-19 зафіксовано в Нідерландах

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П'ятниця, 28 лютого 2020, 01:20

У Нідерландах підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

Джерело: заяві Нідерландського національного інституту громадського здоров’я.

Деталі: COVID-19 діагностували у жителя міста Тілбург, який недавно повернувся з регіону Ломбардія, Італія. На даний час він перебуває на карантині.

Нагадаємо:

  • У 44 країнах світу, за винятком Китаю, зафіксували 3474 випадків зараження коронавірусом і 54 летальні випадки від ускладнень.
  • Темпи поширення COVID-19 за межами Китаю два дні поспіль перевищують відповідний показник в епіцентрі епідемії.

Теми: коронавірус Нідерланди


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