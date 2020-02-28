Перший випадок COVID-19 зафіксовано в Нідерландах
П'ятниця, 28 лютого 2020, 00:20
У Нідерландах підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.
Джерело: заяві Нідерландського національного інституту громадського здоров’я.
Деталі: COVID-19 діагностували у жителя міста Тілбург, який недавно повернувся з регіону Ломбардія, Італія. На даний час він перебуває на карантині.
Нагадаємо:
- У 44 країнах світу, за винятком Китаю, зафіксували 3474 випадків зараження коронавірусом і 54 летальні випадки від ускладнень.
- Темпи поширення COVID-19 за межами Китаю два дні поспіль перевищують відповідний показник в епіцентрі епідемії.