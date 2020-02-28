Первый случай COVID-19 зафиксировано в Нидерландах

В Нидерландах подтвердили первый случай заражения коронавируса COVID-19.

Источник: заявлении Нидерландского национального института общественного здоровья.

Детали: COVID-19 диагностировали у жителя города Тилбург, который недавно вернулся из региона Ломбардия, Италия. В настоящее время он находится на карантине.

Напомним: