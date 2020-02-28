Первый случай COVID-19 зафиксировано в Нидерландах

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Пятница, 28 февраля 2020, 01:20

В Нидерландах подтвердили первый случай заражения коронавируса COVID-19.

Источник: заявлении Нидерландского национального института общественного здоровья.

Детали: COVID-19 диагностировали у жителя города Тилбург, который недавно вернулся из региона Ломбардия, Италия. В настоящее время он находится на карантине.

Напомним:

  • В 44 странах мира, за исключением Китая, зафиксировали 3474 случаев заражения коронавируса и 54 летальных исхода от осложнений.
  • Темпы распространения COVID-19 за пределами Китая два дня подряд превышают соответствующий показатель в эпицентре эпидемии.

Темы: коронавирус Нидерланды


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