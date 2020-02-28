У світі коронавірус діагностований у п’ятьох українців

Коронавірус COVID-19 діагностований у п’ятьох українців, які перебувають за межами України.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в етері телеканалу "1+1".

Пряма мова: "У п’ятьох українців коронавірусна інфекція є. Це четверо в Японії - вони подорожували на круїзному лайнері (Diamond Princess — УП). І одна українка, вона знаходиться в Неаполі, у неї також діагностовано коронавірус".